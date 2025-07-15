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РФ представила новый "Кинжал": что это за оружие и какая цель

Вторник 15 июля 2025 13:51
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РФ представила новый "Кинжал": что это за оружие и какая цель Фото: РФ презентовала новый "Кинжал" (Telegram Bes Pilot)
Автор: Наталья Кава

На выставке "Иннопром-2025" в Екатеринбурге российская компания ASF-Innovations показала новый дрон "Кинжал". Его цель - уничтожение вражеских беспилотников тараном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition.

По словам разработчиков, "Кинжал" создан для ближнего перехвата целей на малых высотах. Максимальная скорость аппарата составляет 300 км/ч. В носовой части установлен тепловизионный ИК-искатель - это позволяет дрону самостоятельно наводиться на цель.

Россияне заявляют, что якобы все компоненты "Кинжала" были изготовлены российскими компаниями: рамы и фюзеляж - ООО "Фармпласт", электродвигатель - "Про-Технолоджи", винты - ООО "Вектор", а электроника управления - "Крайт".

Дрон похож на ранее презентованный перехватчик "Елочка", который оккупанты уже применяют в зоне боевых действий. Это свидетельствует о том, что "Кинжал" может стать частью комплексной системы российской ПВО ближнего радиуса действия.

По мнению аналитиков, несмотря на презентации, ни одна из российских платформ для перехвата БПЛА пока не прошла масштабное боевое развертывание. В частности, в Украине уже налажено массовое производство подобных дронов, а вот Россия делает лишь первые шаги.

Также презентация "Кинжала" указывает на стремление России сократить отставание в этой сфере и перейти от опытных образцов к серийному производству.

Дроны-перехватчики

Напомним, что Украина и американская компания Swift Beat 3 июля подписали меморандум о расширении производства беспилотников. ВСУ в его рамках получат дроны, которые нужны для уничтожения ракет.

Отметим, сейчас украинские военные активно используют дроны-перехватчики для уничтожения "Шахедов". Таким методом по состоянию на начало июля сбили более сотни вражеских дронов-камикадзе.

По словам президента Владимира Зеленского, украинские воины продолжают использовать дроны-перехватчики для уничтожения "Шахедов". Только за неделю были сбиты сотни вражеских целей.

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