РФ повторно атаковала одну из ТЭС "Центрэнерго", продолжается разбор завалов
Российская армия повторно нанесла удар по одной из тепловых электростанций "Центрэнерго". Она была разрушена во время предыдущих атак РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центрэнерго" в Facebook.
"Несмотря на то, что станция была полностью уничтожена ранее, враг атаковал ее снова этой ночью. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.
На месте событий работают специалисты, которые начали разбирать завалы.
Отмечается, что общие убытки от предыдущих атак уже превышают 250 миллионов евро, и эта сумма будет только расти, поскольку оценка повреждений еще продолжается.
Напомним, "Центрэнерго" - это одна из ведущих энергетических компаний Украины. В ее состав входят три тепловые электростанции: Змиевская ТЭС, что в Харьковской области, Углегорская ТЭС, что в Донецкой области и Трипольская ТЭС, что в Киевской области.
Напомним, российская армия в ночь на понедельник, 20 января, запустила по Украине 141 беспилотник различного типа, а также россияне применили баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области по Сумской области.
По словам президента Владимира Зеленского, на прошлой неделе, во время российских атак, Воздушные силы уничтожили более 30 ракет и 300 БпЛА российских террористов.
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