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В ДТЭК заявили, что помогут восстановить электроснабжение в освобожденном Херсоне

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Пятница 11 ноября 2022 20:39
В ДТЭК заявили, что помогут восстановить электроснабжение в освобожденном Херсоне Фото: ДТЭК поможет восстановить электроснабжение в освобожденном Херсоне (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Компания ДТЭК готова направить освободившуюся от оккупантов Херсонскую область дополнительные аварийно-восстанавливаемые бригады со всей необходимой спецтехникой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Компания готова направить в регион дополнительные аварийно-восстанавливаемые бригады со всей необходимой спецтехникой, чтобы как можно скорее восстановить электросети на деоккупированных территориях", - сообщили в ДТЭК.

В компании отметили, что энергетики работают над восстановлением разрушенной оккупантами энергетической инфраструктуры в режиме 24/7.

С начала полномасштабного вторжения специалисты ДТЭК вернули свет более 5,5 млн потребителей.

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