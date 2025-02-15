В РФ сообщают о разговоре между Лавровым и госсекретарем США

"По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран", - заявил МИД России.

Сейчас другие подробности переговоров не раскрываются. Штаты, в свою очередь, пока не подтверждали информацию о звонке.

Подробности от российской стороны

Во время переговоров Рубио и Лавров договорились поддерживать канал коммуникации для решения проблем, которые накопились в российско-американских отношениях.

В том же числе стороны подтвердили "обоюдную настроенность" на взаимодействие в вопросах полномасштабной войны в Украине, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке, а также других региональных направлениях.

"Договорено в ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препятствий для работы иностранных представительств России и США", - пишет МИД России.

В конце оба якобы подтвердили готовность совместно работать над "восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога", а также договорились о регулярных контактах для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне.