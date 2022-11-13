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РФ возвращает в школы военную подготовку. Британская разведка объяснила, зачем это Кремлю

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Россия, Воскресенье 13 ноября 2022 09:24
РФ возвращает в школы военную подготовку. Британская разведка объяснила, зачем это Кремлю Фото: в РФ возвращаются в школы военная обучение (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российское правительство возвращает в школы военную подготовку, отмененную еще в 1993 году. Это поможет подготовить молодежь к призыву в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Отмечается, что 9 ноября министр образования РФ Сергей Кравцов заявил, что военная подготовка вернется в российские школы с сентября 2023 года. Школьников будут обучать по программе советских времен, включающей подготовку к химическим или ядерным атакам, оказание первой помощи и стрельбу из автоматов Калашникова.

Российские чиновники пытались восстановить военную подготовку в школах еще с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым.

Британская разведка объясняет, что таким образом в России хотели улучшить подготовку призывников. Однако за восемь лет ситуация не изменилась.

Минобороны РФ в свою очередь поддерживает этот процесс, заявляя, что этому обучению должно уделяться не менее 140 часов в учебном году. Таким образом, возможно, в России хотят увеличить количество призывников и улучшить их навыки еще до призыва на службу в армии.

"Эта инициатива также, вероятно, будет частью более широкого проекта по привитию российского населения идеологии патриотизма и доверия к государственным институтам", - говорится в сообщении.

Напомним, в России уже готовятся ко второй волне мобилизации, а мужчины начали получать повестки с датами в следующем году.

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