Большинство российских новобранцев живут на передовой только 20 минут, - NYT

После выхода на боевые позиции новобранец армии РФ может прожить всего от 20 до 35 минут. Главная причина – дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Как пишет историк Петр Франкопан со ссылкой на российских военных блоггеров, после зачисления на боевые действия солдат может рассчитывать прожить от 10 дней до трех недель - от прибытия на полигон до гибели в бою. Большинство новобранцев проходят всего несколько дней подготовки.

Цифры потерь

Ежемесячные потери России превышают 30 000 человек;

Общие потери с февраля 2022 года - более 1 миллиона по оценкам западных источников;

Россия несет восемь потерь на каждую потерю Украины;

Вербовка новых контрактников в этом году упала на 30%.

Каждый день армия набирает от 800 до 1000 добровольцев. Из-за трудностей с поиском солдат им предлагают бонусы до 80 000 долларов и списание долгов до 140 000 долларов.

Для сравнения - средняя месячная зарплата в России составляет около 1000 долларов.

"Чрезвычайно высокий уровень потерь со стороны России объясняется поразительным ростом количества военных беспилотников, ставших самым эффективным оружием Украины", - пишет NYT.

Угрозы изнутри России

Российский блогер и ветеран Александр Лунин обвинил командиров в пытках своих солдат и заявил, что если российский диктатор Владимир Путин не выйдет на прямой разговор, то "армия вернет свое оружие против Кремля".

Франкопан считает революцию маловероятной, но предупреждает.

"Берегитесь утопающего: ближайшие месяцы, вероятно, будут опасны как за пределами России, так и внутри нее, поскольку Путин отчаянно пытается остаться на плаву", - написал он.