РФ постійно демонструє готовність застосувати силу в морях, - командувач ВМС України

Росія постійно демонструє готовність до застосування своїх сил в акваторіях Чорного і Азовського морів. Санкції не дають очікуваного результату.

Про це заявив командувач Військово-морськими силами України Олексій Неїжпапа, передає "Крим.Реалії".

На питання, наскільки реальна атака Росії з окупованого Криму на материкову Україну, він відповів:

"Кораблі Чорноморського флоту постійно перебувають у виробничих районах, а саме в районах видобутку газу. Також в Азовському морі розташовані кораблі ФСБ Росії, і військові кораблі здійснюють контроль судноплавства в Керченській протоці. Це показує те, що Чорне та Азовське моря - це їхня зона впливу. І (РФ, - ред.) постійно демонструє готовність до застосування своїх сил".

Командувач ВМС України також заявив, що "санкції, що застосовуються країнами Євросоюзу і США, не мають того (очікуваного - ред.) успіху, і Росія не відмовилася від своїх намірів".

Нагадаємо, за словами командувача ВМС, загроза повномасштабної агресії з боку Російської Федерації залишається актуальною з 2014 року.

Також РБК-Україна писало, що українська армія посилила бойову можливість на кримському напрямку.

Зазначимо, раніше екс-командувач силами США в Європі генерал Бен Ходжес висловив стурбованість через можливу атаку РФ на Херсонську область, щоб захопити греблю, яка не пропускає воду в анексований Крим.