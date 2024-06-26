В РФ пожаловались на атаку дронов на военные объекты в Смоленской области

В ведомстве страны-агрессора традиционно отчитываются об отражении воздушного нападения. А в самом налете дронов РФ обвиняет Украину.

В отчете российского ведомства утверждается о якобы уничтожении средствами ПВО двух беспилотников самолетного типа над территорией Смоленской области.

Между тем губернатор региона рассказал, что область подверглась атаке двух дронов около 04:00 по местному времени.

"Противник пытался атаковать военные объекты, расположенные в Вяземском районе", - говорится в публикации чиновника в Telegram.

По его словам, беспилотники были "подавлены" силами ПВО, и что "жертв и разрушений нет", но "на местах работают оперативные службы".

Атаки дронов в Смоленской области

Напомним, сообщения о пожарах и взрывах в результате атак беспилотников в этом регионе РФ появляются далеко не впервые.

Так, например, перед этим о налете БПЛА над Смоленском и Ярцевым и о работе ПВО, местный губернатор рассказывал 23 июня ночью.

Ранее также было известно о пожаре на нефтебазе в Смоленской области 24 апреля - огненное ЧП произошло на этом объекте также из-за дронового удара.

Добавим, источники РБК-Украина сообщили, что беспилотники СБУ в ночь на 24 июня атаковали две нефтебазы в Смоленской области, а на данных базах хранилось 26 тысяч кубометров топлива страны-агрессора.

А вот в январе источники издания в спецслужбах рассказали, что ГУР Минобороны Украины стоит за атакой дронов на авиаремонтный завод в Смоленской области. Предприятие занимается производством и ремонтом вооружения, авиационной и военной техники. Также источник РБК-Украина уточнил, что в октябре 2023 года его атаковали дроны, это тоже была операция ГУР МОУ.