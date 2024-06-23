В РФ жалуются на атаки дронов в разных областях
В Российской Федерации в двух регионах в ночь на 23 июня работали силы и средства противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников. Взрывы, в частности, звучали в Смоленской и Брянской областях, а в Липецкой - объявляли тревогу из-за угроз ударов БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернаторов Смоленской, Брянской и Липецкой областей Василия Анохина, Александра Богомаза и Игоря Артамонова соответственно.
Представители власти этих российских регионов отчитываются о якобы отражении атаки украинских дронов.
Смоленская область
По словам Смоленского губернатора, беспилотники фиксировали над Смоленском и Ярцевым, и по ним велась боевая работа сил ПВО около трех часов ночи по местному времени.
"По предварительной информации, в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет... Информация о последствиях уточняется", - пишет он в своем Telegram.
Брянская область
А вот власти Брянской области уверяют, что "массированной атаки" подверглись несколько муниципальных районов в регионе, но все цели якобы были сбиты и перехвачены.
"В течение часа уничтожены двенадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два БПЛА - над Трубчевским районом, восемь беспилотников сбиты над территорией Брасовского района, два уничтожены над Почепским районом. Пострадавших и разрушений нет", - писал Богомаз в Telegram в 01:23.
А через час добавил, что якобы еще 9 беспилотников самолетного типа также были уничтожены силами ПВО: "четыре беспилотника сбиты над территорией Дубровского района, два над Брянским районом, по одному БПЛА уничтожено над территориями Клинцевского района, Новозыбковского и Стародубского муниципальных".
Но на том не закончилось, около трех ночи российский чиновник заявил, что еще 2 дрона также были сбиты на территории Суражского района.
Липецкая область
Добавим, что в Липецкой области этой ночью объявляли воздушную тревогу именно из-за угрозы атаки беспилотников. Местный губернатор в Telegram написал об отбое по поводу угрозы лишь около 06:20.
Атаки дронов в России
Напомним, за последние месяцы почти каждую ночь случаются атаки ударными дронами-камикадзе по нефтеперерабатывающим заводам и военным объектам не только в приграничных областях России, но и в глубине территории страны-агрессора.
Так, недавно в Генштабе ВСУ заявили, что в последние дни Силы обороны Украины осуществили ряд успешных ударов по важным объектам на территории РФ. Были поражены нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), места хранения "Шахедов" и не только.
Добавим, ранее этой ночью в ВМС ВСУ раскрыли подробности уничтожения склада "Шахедов" и инфраструктуры врага на Кубани в ночь на 21 июня.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.