РФ пожаловалась США на подготовку Украиной "тайной операции" Киев просили этого не делать, - NYT

В июле новый министр обороны РФ Андрей Белоусов позвонил главе Пентагона Ллойду Остину. Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину Остин разговаривал по телефону с российским министром обороны всего пять раз. Почти всегда разговоры инициировал Пентагон.

Остин впервые связался с новым министром обороны России 25 июня. В США заявили, что пытаются держать "линии связи открытыми".

По данным американских чиновников, 12 июля Белоусов сам инициировал звонок. Он заявил, что россияне узнали о "тайной операции", которую якобы готовит Украина по согласованию американцев. Издание отмечает, что Белоусов спросил Остина, известно ли Пентагону о заговоре и о том, что он может привести к обострению напряженности между Москвой и Вашингтоном.

NYT пишет, что представители Пентагона были удивлены этим утверждением, а заявление Белоусова было воспринято серьезно.

"Но что бы Белоусов ни раскрыл, все три чиновника сказали, что это было воспринято достаточно серьезно, что американцы связались с украинцами и сказали, по сути, если вы думаете о чем-то подобном, не делайте этого", - говорится в материале.

Как отмечается, остается неизвестным, была ли реальной подготовка к операции и какую форму она могла приобрести. Представители Пентагона и Белого дома заявляют, что пока ничего не произошло. Но они отказались раскрывать детали разговора.