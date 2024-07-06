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РФ ужесточает блокировку VPN-сервисов, упрощая слежку в интернете, - разведка Британии

Фото: ФСБ усилит контроль над россиянами в интернете (fsb.russia)
Автор: Данила Крамаренко

В Российской Федерации ужесточают блокировку VPN-сервисов, чтобы ограничить россиян в доступе к независимым СМИ. Кроме того, там могут отключить интернет-телефонию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост британской разведки в соцсети X.

Сообщается, что с 4 июля по требованию "Роскомнадзора" из российского App Store были удалены несколько VPN-приложений. Ранее такие шаги объяснялись тем, что приложения предоставляют доступ к якобы "незаконному контенту".

"Это почти наверняка направлено на ограничение возможности гражданам получить доступ к независимым российским и международным СМИ, а также упростить возможность спецслужб следить за российскими гражданами", - говорится в сообщении.

Кроме того, ФСБ потребовала от операторов связи отключить интернет-телефонию VoIP, чтобы якобы сократить число случаев мошенничества. На самом деле скорее всего это шаг на ужесточение контроля общения россиян, полагают в британской разведке.

Обе меры соответствуют попыткам Кремля контролировать внутреннее пространство и ограничить доступ к информации, которая отличается от официальной повестки дня.

Эти усилия являются давними. Еще в 2019 году Россия проводила учения по отключению от всемирной паутины и приняла закон о "суверенном интернете". Меры усилились после вторжения в Украину в 2022 году, когда большинство независимых СМИ закрылись или были вынуждены переместиться за границу.

"Эффект ограничений еще предстоит увидеть, поскольку образованные россияне продолжают находить изобретательные способы, чтобы обойти эти меры", - говорится в сообщении. 

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что Россия использует Керченский мост для вывоза полезных ископаемых с оккупированных территорий Украины.

Кроме того, по ее оценкам, Москва оправляет на войну тысячи мигрантов из стран Центральной Азии, чтобы не мобилизовать россиян из крупных городов.

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