ua ru
Чт, 13 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ усилит свой флот в Черном море "Циклоном": эксперт ответил, есть ли угроза для Украины

Новина українською →
Четверг 13 июля 2023 19:15
РФ усилит свой флот в Черном море "Циклоном": эксперт ответил, есть ли угроза для Украины Фото: РФ усилит свой флот в Черном море "Циклоном" (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Владимир Заблоцкий

Российские оккупанты начали хвастаться, что Черноморский флот усилят новым кораблем "Циклон". Особенной угрозы для Украины это не представляет.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express Владимир Заблоцкий.

"Циклон" - это новый российский военный корабль проекта "Каракурт". Обычно вооружение на таких кораблях включает комплексы ударного и противовоздушного оружия.

"На них ставят восемь пусковых установок для крылатых ракет "Калибр". В принципе, они несут такое же вооружение, как и другие малые ракетные корабли, которые могут быть задействованы для пусков по территории Украины. В частности, из акватории Азовского моря", - рассказал Заблоцкий.

Эксперт отметил, что на такие корабли также ставят и артиллерийскую установку, которую применяют в целях самообороны.

"Если он выйдет на патрулирование, мы это увидим. Какой-то особенной угрозы он не представляет, но все-таки теоретически число ракет в одном залпе корабельной группировкой ЧФ может увеличится сразу на 8 единиц", - добавил он.

Заблоцкий подчеркнул, что пока данных о каких-либо испытаниях и выходе в море нового корабля нет. Поэтому, если он в ближайшее время не присоединится к корабельной группировке в Черном море, то он еще не готов.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 12 июля, пропагандистские СМИ начали писать о том, что в Керчи построили корабль "Циклон", чтобы усилить Черноморский флот.

При этом спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отмечал, что корабль еще даже не прошел испытаний. А вся информация о "Циклоне", которую распространяют в РФ, - пропагандистская картинка.

Более детально о "Циклоне" можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
чорное море ракети Черноморский флот Война России против Украины
NEWS
Байден не думает, что война РФ против Украины продлится годами
Байден не думает, что война РФ против Украины продлится годами
DAILY
Приглашение после войны. Чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе
Милан Лелич, Юлия Акимова Приглашение после войны. Чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе