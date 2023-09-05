ua en ru
Вт, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ усилила пропаганду в Германии и пытается подорвать доверие населения к СМИ

Германия, Вторник 05 сентября 2023 16:56
UA EN RU
РФ усилила пропаганду в Германии и пытается подорвать доверие населения к СМИ Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия после своего вторжения в Украину усилила агрессивную пропаганду в Германии. Под удар попали политики, органы власти и независимые СМИ.

Об этом заявило Федеральное ведомство по охране конституции Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Отмечается, что российские власти адаптировали содержание и тональность своих политических дезинформаций к проводимым ею военным действиям против Украины.

"При этом используется подача информации и распространение ложных сведений, направленных на легитимизацию российского диктатора Владимира Путина и удержание его у власти", - говорится в материале.

Что именно атакует российская пропаганда в Германии

Эксперт в области контрразведки Бодо Беккер сказал, что с помощью дезинформации российские госаппараты пытаются влиять на общественное мнение в других странах.

"В Германии РФ стремится подорвать доверие общества к политике, государственным парламентам и свободным СМИ, а также дискредитировать и ослабить союзнические отношения стран и общность отношений с Евросоюзом и НАТО", - сказал Беккер.

Он добавил, что российская пропаганда постоянно касается спорных тем в Германии и превращает их в собственный инструмент. Далее РФ использует различные возможности для прямого и ограниченного распространения дезинформации.

Российская пропаганда

Недавно спецслужбы России используют специальные методы влияния, чтобы скрыть участие Кремля в культивировании пророссийских и антиукраинских сообщений в Соединенных Штатах и Европе.

Заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявлял, что Российская Федерация на нынешнем этапе нацелила пропаганду на попытку разрушения внутреннего единства украинского общества и доверия между Украиной и союзниками.

Также социальная сеть Twitter, принадлежащая Илону Маску, сыграла важную роль в том, что российская пропаганда по отношению к Украине достигла большего количества людей, чем до начала войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Штраф или тюрьма. Что грозит за отказ брать повестку: объяснение
Штраф или тюрьма. Что грозит за отказ брать повестку: объяснение
DAILY
Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта