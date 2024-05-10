РФ усилила атаки, чтобы добиться успехов до прибытия помощи Запада, - ISW

В отчете сослались на информацию спикера украинской группировки "Хортица" Назара Волошина, который сообщил, что количество боевых столкновений на востоке существенно возросло с 84 8 мая до 146 9 мая. По его словам, большинство боевых действий произошли в зоне ответственности группировки "Хортица" - территории от Харьковской области до приграничной зоны Донецкой и Запорожской областей.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что в период с марта по апрель 2024 года количество российских атак выросло на 17%, а более 75% сообщений о наземных атаках были зафиксированы в направлении Часового Яра, Авдеевки и Марьинки. В период с марта по апрель количество российских атак возле Часов Яра выросло на 200%.

Волошин предположил, что нынешняя интенсификация российских атак является результатом того, что после весеннего сезона почва высохла и это способствует более быстрому механизированному маневру.

Также причиной называют тот факт, что российские силы пытаются воспользоваться относительной слабостью Сил обороны, пока они ждут прибытия западной помощи.

"ISW продолжает оценивать, что российские войска будут поддерживать высокую интенсивность атак на востоке Украины, чтобы достичь успехов до прибытия западной помощи в Украину. Эта помощь ограничит способность российских войск поддерживать высокую интенсивность атак и тактические успехи, которых они сейчас могут достичь", - говорится в отчете.