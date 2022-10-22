Оккупанты из артиллерии массированно обстреляли Волчанск: есть разрушения (фото)

В субботу, 22 октября, россияне из артиллерии массированно обстреляли Волчанск (Харьковская область). В результате атаки повреждены два частных дома.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной полиции Украины.

По данному факту следователями возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

"Предварительно установлено, что обстрел производился из оружия 152 калибра", - добавили полицейские.

По информации полицейских, были повреждены два частных дома, автомобиль, инфраструктурные объекты.

Напомним, что россияне целый день били по шести общинам Сумской области. В результате атак захватчиков была ранена женщина.

Сегодня, 22 октября 2022 года, российские войска выпустили по Украине 36 ракет, но большую часть удалось сбить.

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