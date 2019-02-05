РФ спробує зірвати голосування в Раді за зміни до Конституції, - Порошенко

Порошенко сподівається, що в четвер парламент у другому читанні підтримає поправки до Конституції

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия попытается сорвать голосование в Верховной раде за изменения в Конституцию в части закрепления курса в НАТО и ЕС. Об этом он заявил во время выступления на ежегодном приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине, передает корреспондент РБК-Украина.

"Надеюсь, в четверг ВР во втором чтении поддержит поправки в Конституцию, которые обеспечат вступление Украины в ЕС и НАТО. Россия очень активизируется, чтобы сорвать это голосование. И, к сожалению, некоторые политсилы намерены подыграть ей, изменить точку зрения и воздержаться от голосования", - заявил президент.

Порошенко отметил, что во время предыдущих голосований этот вопрос набирал более 300 голосов.

"Сейчас РФ очень активизируется. Для того, чтобы сорвать голосование, но так же, как у нее это не получалось в течение последних 4,5 лет, я также надеюсь, что это не произойдет сейчас", - сказал президент.

Напомним, по словам Порошенко, после внесения изменений в Конституцию в части закрепления курса в НАТО Украина будет соответствовать критериям страны, которая претендует стать членом Альянса. Порошенко убежден, что Украина также нужна североатлантическому альянсу.

Верховная рада в четверг рассмотрит изменения к Конституции Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и НАТО.