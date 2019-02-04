Рада у четвер розгляне зміни до Конституції по курсу в ЄС та НАТО

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парубій закликав нардепів максимально мобілізуватися у день голосування

Парламент у четвер, 7 лютого, розгляне зміни до Конституції та перейменування Дніпропетровської області. Про це повідомив спікер Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій закликав нардепів максимально мобілізуватися у день голосування.

"На четвер пропоную розглянути один з ключових законопроектів - це внесення змін до Конституції з приводу стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО. Це буде заключне голосування, яке потребує 300 голосів. Тому я звертаюсь до усіх фракцій - максимальна мобілізація у цей день", - заявив глава ВР.

За його словами, Рада у четвер також розгляне питання перейменування Дніпропетровської області.

"Також це проект закону про внесення змін до статті 133 до Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області", - додав спікер.

Парубій додав, що у четвер парламент може розглянути блок законопроектів з інформатизації.

"Ми не встигли розглянути його на завершенні попередньої сесії. Блок запропонований із чотирьох питань. Я сподіваюсь, що ми зможемо їх системно розглянути", - повідомив глава парламенту.

Як писало РБК-Україна раніше, 17 лютого комітет з питань правової політики і правосуддя рекомендував Верховній раді прийняти законопроект остаточно як закон.

Нагадаємо, за словами представника президента в ВР Ірини Луценко, внесенню змін до Конституції України в частині закріплення курсу в НАТО і ЄС не буде опору в парламенті. На думку Луценко, в Раді знайдеться більше 300 голосів за зміни до Конституції.

Додамо, глава держави Петро Порошенко заявив, що Україна подасть заявку на вступ до Європейського союзу в 2024 році.