РФ пополняет армию "пушечным мясом" из Йемена: разведка раскрыла схему Кремля

По данным СЗРУ, российская сторона уже планирует использовать в войне против Украины по меньшей мере 27 граждан Йемена.

К оформлению этих людей, как отмечает украинская разведка, причастны российские военные структуры. Это может свидетельствовать о том, что вербовка иностранцев в РФ носит не одиночный, а организованный характер.

Как работает схема

В июле 2026 года начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Ханты-Мансийске лейтенант К. Первушин обратился в пограничную службу ФСБ России.

В своем обращении он просил легализовать пребывание на территории РФ отдельных граждан Йемена. Как утверждает СЗРУ, после получения необходимого статуса с этими людьми планировалось заключить контракты на военную службу.

Правовой основой для легализации стал указ российского диктатора Владимира Путина №821 от 5 ноября 2025 года. Документ ввел временный порядок приема в гражданство РФ и выдачи вида на жительство.

Формально указ касается миграционных процедур. В то же время, по данным украинской разведки, на практике этот механизм используется для дальнейшего набора иностранцев в российскую армию.

Схема выглядит следующим образом: сначала иностранцу помогают легализоваться в России по упрощенной процедуре, после чего его оформляют на контрактную службу.

Таким образом, по оценке СЗРУ Россия выстроила механизм системного привлечения иностранных граждан в армию. В нем принимают участие пограничная служба ФСБ и профильные военкоматы.

Среди граждан Йемена, установленных СЗРУ, есть люди, рожденные в 2006 и 2007 годах.

"Среди установленных СЗРУ граждан Йемена есть лица, рожденные в 2006 и 2007 годах, то есть совсем молодые люди, которых кремль готов бросать в войну за деньги и обещание легального статуса в России", - подытожили в разведке.