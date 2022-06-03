RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В РФ поки не хочуть говорити про терміни проведення референдумів на окупованих територіях

Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

У Кремлі поки що не хочуть говорити про референдуми на тимчасово окупованих територіях України. Особливо, про можливі терміни їх проведення.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Пєсков пояснив, що Москва нібито поки не може говорити про референдуми для приєднання Донбасу та "звільнених" областей України до Росії.

"Поки що немає розуміння щодо часових рамок можливого проведення референдумів у "ДНР", "ЛНР", Херсонській та Запорізькій областях щодо входження до складу Росії", - сказав він.

Нагадаємо, що вчора в Росії заявили, що прагнуть включити захоплені території України до складу РФ. Крім того, у Кремлі вважають, що зможуть це зробити протягом року.

Також раніше учасник російської переговорної делегації Леонід Слуцький заявив, що на Донбасі очікуються "знакові події", і підтвердив підготовку "референдумів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РеферендумПєсковРосійська Федерація