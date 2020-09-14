РФ підняла винищувачі через американські бомбардувальники

Росія підняла в повітря свої винищувачі через українсько-американське патрулювання неба над Україною. Вони супроводжували американські стратегічні бомбардувальники B-52 над Чорним морем.

Про це повідомили у Національному центрі управління обороною РФ, передає ТАСС.

За даними російських військових, 14 вересня радарами сил протиповітряної оборони Південного військового округу "над акваторією Чорного моря виявлено, що наближаються з боку України до державного кордону РФ три повітряні цілі". Для їх розпізнавання були підняті два винищувачі Су-27 і два винищувачі Су-30.

"Екіпажі російських винищувачів ідентифікували повітряні цілі як три стратегічні бомбардувальники В-52Н ВВС США і супроводжували їх над акваторією Чорного моря", - повідомили у відомстві, додавши, що після віддалення американських літаків від держкордону РФ винищувачі повернулися на аеродроми базування.

Нагадаємо, сьогодні у супроводі винищувачів Повітряних сил Збройних сил України, три стратегічні бомбардувальники ВВС США В-52Н патрулювали повітряний простір України.

У командуванні Повітряних сил ВСУ повідомили, що такі патрулювання будуть регулярними, підкресливши, що стратегічні партнери України в черговий раз натякають російському керівництву, що не залишать Україну наодинці та не дадуть перетворити Чорне та Азовське моря у внутрішні озера РФ.

РФ розцінила польоти літаків США над Україною як відпрацювання ракетних ударів.