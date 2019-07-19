РФ підтримує праві популістські партії у Європі, - Меркель

Фото: Ангела Меркель (Віталій Носач/РБК-Україна)

Канцлер Німеччини заявила про занепокоєність цим фактом

Канцлер Німеччини Ангела Меркель занепокоєна підтримкою Російською Федерацією правих популістських партій у Європі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Spiegel.

Так, главу німецького уряду попросили прокоментувати справу проти помічника віце-прем'єр-міністра Італії, якого підозрюють у спробі отримати нелегальне фінансування з Росії для ультраправої урядової партії "Ліга".

Меркель у свою чергу зазначила, що розслідування цього випадку - справа італійців. Разом з тим вона висловила занепокоєння через підтримку правих партій Росією.

"Ми неодноразово бачили, що праві популістські партії отримують підтримку від Росії, це викликає занепокоєння", - сказала вона.

Канцлер ФРН додала, що хотіла б добрих відносин з Москвою, проте "потрібно бачити дійсність".

"І дійсність є іншою, ніж би хотілося", - зазначила Меркель.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін під час брифінгу по завершенню саміту G20 в Осаці заявив про домовленість з канцлером Німеччини Ангелою Меркель про продовження роботи в нормандському форматі.

Як писало РБК-Україна, Міністерство закордонних справ Німеччини вітало рішення про повернення делегації РФ у ПАРЄ - Парламентську асамблею Ради Європи.