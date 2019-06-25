МЗС Німеччини вітає повернення Росії в ПАРЄ

Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

Німеччина обіцяє продовжувати нагадувати РФ про зобов'язання, які вона взяла на себе для членства в Раді Європи

Міністерство закордонних справ Німеччини вітає рішення про повернення делегації РФ в ПАРЄ - Парламентську асамблею Ради Європи. Про це заявив глава МЗС ФРН Хайко Маас, повідомляє прес-служба відомства.

За його словами, Німеччина буде продовжувати нагадувати Росії про зобов'язання, які вона взяла на себе для членства в Раді Європи.

" Тепер важливо, щоб ми розробили механізм, з допомогою якого окремі держави можуть бути покарані у разі проступку у відповідності зі статутом. Парламентська Асамблея повинна відіграти тут важливу роль. Нові правила зміцнять Раду Європи", - написав він.

Зазначимо, що делегація Німеччини частково підтримала рішення повернути РФ в ПАРЄ.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням асамблеї затвердити без обмежень повноваження делегації Російської Федерації. Він розповів, що нещодавно обговорював це питання з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Натомість, було прийнято інше рішення.

Також Зеленський зазначив, що йому цікаво, як ПАРЄ після рішення про повернення РФ в асамблею буде вимагати звільнення українських полонених моряків.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи під час засідання 25 червня підтримала резолюцію про повернення делегації Російської Федерації. За таке рішення проголосували 118 членів ПАРЄ, проти були 62, 10 утрималися.