РФ поддерживает правые популистские партии в Европе, - Меркель

Фото: Ангела Меркель (Виталий Носач/РБК-Украина)

Канцлер Германии заявила об обеспокоенности этим фактом

Канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена поддержкой Российской Федерацией правых популистских партий в Европе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Spiegel.

Так, главу немецкого правительства попросили прокомментировать дело против помощника вице-премьер-министра Италии, которого подозревают в попытке получить нелегальное финансирование из России для ультраправой правящей партии "Лига".

Меркель в свою очередь отметила, что расследование этого случая - дело итальянцев. Вместе с тем она выразила обеспокоенность из-за поддержки правых партий Россией.

"Мы неоднократно видели, что правые популистские партии получают поддержку от России, это вызывает беспокойство", - сказала она.

Канцлер ФРГ добавила, что хотела бы хороших отношений с Москвой, однако "нужно видеть действительность".

"И действительность иная, чем хотелось бы", - отметила Меркель.

Напомним, президент России Владимир Путин во время брифинга по завершению саммита G20 в Осаке заявил о договоренности с канцлером Германии Ангелой Меркель о продолжении работы в нормандском формате.

Как писало РБК-Украина, Министерство иностранных дел Германии приветствовало решение о возвращении делегации РФ в ПАСЕ - Парламентскую ассамблею Совета Европы.