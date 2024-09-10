ua en ru
Ср, 11 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Чем дольше ВСУ держат позиции в Курской области, тем слабее становится Путин, - минобороны Британии

Вторник 10 сентября 2024 22:30
UA EN RU
Чем дольше ВСУ держат позиции в Курской области, тем слабее становится Путин, - минобороны Британии Фото: министр обороны Великобритании Джон Гили (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Украине следует укрепить свою линию фронта на востоке. Операция ВСУ в Курской области оказала определенное давление на российского диктатора Владимира Путина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Британии Джона Гили.

"Украинцам нужно укрепить свою линию фронта на востоке, и они постараются удержать территорию в Курске. Чем дольше они удерживают Курск, тем слабее становится Путин. Чем дольше они будут удерживать Курск, тем лучше будет защищена Украина", - считает Гили.

Он считает, что если именно с защиты Украины начинается защита Великобритании. А также, по его мнению, если Путин победит в Украине, он не остановится.

"Если Украина не будет свободной – мир не будет в безопасности", - сказал он.

Отношения Украины и Великобритании

В январе 2024 года Украина и Великобритания подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, предусматривающее гарантии финансовой, военной и других видов поддержки. В этом соглашении Украина обязалась ввести ряд реформ. Они связаны с четырьмя сферами.

Также в Минобороны Британии заявляли, что в России многие нацелены на уничтожение Украины как государства. При этом кремлевские власти заявляют о якобы "готовности к переговорам".

В то же время министр обороны Великобритании Джон Хили заявлял, что Великобритания не будет помогать Украине поражать цели в России. Однако Великобритания может позволить Украине использовать предоставленное оружие для таких атак.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Курская область Война в Украине
NEWS
Деньги на армию, тяжелая зима и работа с партнерами. Главное из пресс-конференции Шмыгаля
Деньги на армию, тяжелая зима и работа с партнерами. Главное из пресс-конференции Шмыгаля
DAILY
Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление