Чем дольше ВСУ держат позиции в Курской области, тем слабее становится Путин, - минобороны Британии
Украине следует укрепить свою линию фронта на востоке. Операция ВСУ в Курской области оказала определенное давление на российского диктатора Владимира Путина
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Британии Джона Гили.
"Украинцам нужно укрепить свою линию фронта на востоке, и они постараются удержать территорию в Курске. Чем дольше они удерживают Курск, тем слабее становится Путин. Чем дольше они будут удерживать Курск, тем лучше будет защищена Украина", - считает Гили.
Он считает, что если именно с защиты Украины начинается защита Великобритании. А также, по его мнению, если Путин победит в Украине, он не остановится.
"Если Украина не будет свободной – мир не будет в безопасности", - сказал он.
Отношения Украины и Великобритании
В январе 2024 года Украина и Великобритания подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, предусматривающее гарантии финансовой, военной и других видов поддержки. В этом соглашении Украина обязалась ввести ряд реформ. Они связаны с четырьмя сферами.
Также в Минобороны Британии заявляли, что в России многие нацелены на уничтожение Украины как государства. При этом кремлевские власти заявляют о якобы "готовности к переговорам".
В то же время министр обороны Великобритании Джон Хили заявлял, что Великобритания не будет помогать Украине поражать цели в России. Однако Великобритания может позволить Украине использовать предоставленное оружие для таких атак.
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