ua en ru
Вт, 10 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ начала кампанию по выявлению проукраински настроенных жителей на ВОТ, - ЦНС

Вторник 10 сентября 2024 00:32
UA EN RU
РФ начала кампанию по выявлению проукраински настроенных жителей на ВОТ, - ЦНС Фото: захватчики вводят в школы специальных полицаев (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

На временно оккупированных территориях (ВОТ) захватчики вводят новые формы жесткой кампании по выявлению проукраински настроенных людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что отныне в школах к проведению уроков оккупанты будут привлекать специально подготовленных полицаев. Их задачей будет выявлять через детей проукраинские настроения их родителей.

"Накануне нового учебного года учителя, которые пошли на сотрудничество с врагом, прошли специальную подготовку по выявлению детей, которые "потенциально поддерживают Украину". В привычной для себя циничной манере оккупанты назвали это "девиантным поведением", - отмечается в сообщении.

В ЦНС призвали родителей проводить со своими детьми беседы о соответствующем поведении во время общения с оккупантами.

Ситуация на оккупированных территориях

Российские захватчики принудительно раздают украинцам в оккупации пропагандистскую литературу. Для этого проводится кампания "книга на дом".

Также оккупанты утвердили для школьников униформу в дизайне и характеристиках послевоенных времен.

Кроме того, во временно оккупированных районах Донецкой области захватчики устроили фестиваль пропагандистов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Что известно о ракетах, которые Иран мог передать РФ и какие области под угрозой: ответ эксперта
Что известно о ракетах, которые Иран мог передать РФ и какие области под угрозой: ответ эксперта
DAILY
Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление