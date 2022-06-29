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РФ платить своїм військовим через непідсанкційний "Газпромбанк", - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Росія платить своїм солдатам і отримує гроші за енергоносії через "Газпромбанк", який не потрапив під санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави МЗС України Дмитра Кулеби.

Він закликав відключити банк від системи SWIFT.

"Російський банк використовується як для отримання європейських платежів за газ і нафту, так і для виплати платні російським військам, які ведуть агресивну війну проти України. Яка іронія. Банк повинен бути підданий санкціям і відключений від SWIFT", - написав Кулеба.

Раніше журналісти програми " Схеми "опублікували розслідування, в якому розповіли про непідсканційний банк"Газпрому".

"Газпромбанк" - це єдиний великий російський банк, який досі уникає масштабних санкцій Заходу. Саме на рахунки цього банку надходить сплата від членів Євросоюзу за російські газ і нафту.

Найбільш раннє підтвердження того, що окупанти отримують зарплату через "Газпромбанк", яке журналістам вдалося знайти, датується 2015 роком.

Виплати проходили аж до повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

Нагадаємо, на початку червня Європейський союз прийняв рішення затвердити шостий пакет санкцій. ЄС відключив від SWIFT ще три російські банки:" Сбербанк"," Московський кредитний банк"," Россельхозбанк", проте" Газпромбанк " так і не був включений в список.

При цьому Офіс президента закликав ввести санкції проти цього банку ще в квітні.

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Дмитро КулебаСанкції