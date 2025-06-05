РФ планирует изготовить 2 млн FPV-дронов за 2025 год с помощью Китая, - разведка

Он отметил, что китайские производители поставляются россиянам электронику, навигационные, оптические и телеметрические системы, двигатели, микросхемы, процессорные модули, антенные полевые системы, платы управления и оборудование для навигации.

"Они используют так называемые подставные компании, меняют названия, делают все, чтобы избежать экспортного контроля и избежать санкций за свою деятельность", - сказал Александров.

Пекин неоднократно отрицал поставки каких-либо беспилотников или компонентов оружия России. Но Александров заявил, что Россия имеет критическую зависимость от поставок китайских деталей как для тактических, так и для дальнобойных беспилотников. Это позволяет РФ подрывать лидерство Украины в технологии и производстве беспилотников.

По словам спикера СВР, Россия сумела увеличить производство дронов дальнего действия с 15 тысяч в 2024 году до более 30 тысяч в этом году, а также до 2 млн небольших тактических дронов.

"Они стремятся выпустить около 30 тысяч дальнобойных дронов, а также 30 тысяч дронов-мишеней, которые они используют для истощения украинских систем противовоздушной обороны, в 2025 году", - сказал он.

Как заявил Александров, что касается FPV-дронов, то россияне стремятся выпустить 2 млн таких беспилотников в этом году.