РФ хочет отправить еще 250 медиков и педагогов на оккупированные территории Украины, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Оккупанты планируют завезти новую партию врачей в захваченные районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Речь идет о 250 "гастролерах", из которых 125 врачей и 125 медсестер", - говорится в сообщении.

Также враг планирует ввезти новую партию педагогов в Херсонскую область, где местные гауляйтеры пожаловались на дефицит кадров.

"Это хорошо иллюстрирует уровень поддержки оккупантов со стороны местного населения, ведь в регионе стало меньше больниц и школ после выезда большинства населения, и все равно персонала, согласившегося на сотрудничество с врагом, не хватает", - отметили в ЦНС.