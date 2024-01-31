РФ планирует получить около 4,5 млн снарядов, - Минобороны Эстонии

Как отметил министр, украинские военные сейчас осуществляют втрое меньше выстрелов, чем россияне.

"По оценкам Эстонии, Москва намерена получить около 4,5 миллионов снарядов из собственного производства и поставок из Северной Кореи", - пишет издание, впрочем, не уточняет на какой период рассчитан такой объем.

В то же время Певкур отметил, что несмотря на то, что украинские современные гаубицы не требуют такого же количества снарядов, нехватка не может быть полностью преодолена.

"Теперь вопрос в том, что мы можем прислать и что мы можем дать", - добавил министр обороны Эстонии.

Миллион снарядов для Украины

В марте 2023 года страны ЕС договорились поставить Украине миллион снарядов. Поставку хотели завершить сначала до конца 2023 года, а затем до марта 2024 года. Впрочем, передача в установленный срок так и не состоится, поскольку для этого не хватает производственных мощностей.

Как отмечал ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, если Киев не получит необходимого количества артиллерийских боеприпасов с одного места -будет работать, чтобы обеспечить поставки из других источников.

По словам Певкура, передача обещанного миллиона снарядов задерживается до конца 2024 года.