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У Росії планують ввести подвійне громадянство для іноземців

Новини » Суспільство    01.10.2019 - 11:42
У Росії планують ввести подвійне громадянство для іноземців
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Іноземці зможуть отримати паспорт РФ не відмовляючись від першого громадянства

Влада Російської Федерації планує змінити правила надання російського громадянства для іноземців, які зможуть зберегти своє перше громадянство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Відповідна пропозиція міститься в проекті федерального бюджету на 2020-2022 роки. Згідно з проектом, іноземні громадяни зможуть зберегти своє громадянство при отриманні паспорта РФ.

"У перспективі реалізація заходів міграційної політики дозволить виключити обов'язкова вимога відмови від іншого громадянства для іноземних громадян, приймають громадянство Російської Федерації", - йдеться в проекті.

На думку експертів, що такі заходи дозволять підвищити привабливість російського паспорта.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ОРДЛО з жовтня вступили нові правила проходження військової служби. Її зможуть проходити тільки особи, які оформили паспорти Російської Федерації.

Також повідомлялося, що за інформацією німецького Bild уряд Німеччини видає візи жителям ОРДЛО з російськими паспортами. Пізніше Міністерство закордонних справ Німеччини спростувало цю заяву. Як повідомили в німецькому МЗС, ще не було зафіксовано жодного випадку, видачі візи власникам російських паспортів з окупованих територій України.

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