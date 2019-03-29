Росія планувала кібератаку на ЗМІ і телекомунікаційні об'єкти України, - СБУ

СБУ попередила спробу хакерського угруповання, підконтрольного російським спецслужбам, провести підготовчий етап кібератаки орієнтованої на популярні ЗМІ та телекомунікаційні об'єкти України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Встановлено, що виконавці впродовж кількох попередніх місяців створювали розгалужену інтернет-інфраструктуру. Вона налічує кілька десятків доменів, які за своєю назвою збігаються або походять на офіційні домени популярних українських електронних засобів масової інформації, операторів зв'язку і великих телекомунікаційних компаній.

Повідомляється, що доменні імена вперше зафіксовані на потужностях дата-центрів кількох російських інтернет-провайдерів, а облікові записи раніше застосовувалися для кібератак на старий сектор протягом минулого року. Зокрема, з їх допомогою створений ряд командно-контрольних серверів для управління вірусними атаками відомого хакерського угруповання РФ.

В СБУ припускають, що задум кібератаки цілком ймовірно полягав у створенні максимального суспільного резонансу і негативного інформаційного впливу напередодні проведення виборів президента України.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки раніше заявила, що спецслужби Російської Федерації планують масштабні кібератаки на сервер Центральної виборчої комісії України у день виборів президента України.

Раніше СБУ повідомила, що напередодні виборів в Україні в соцмережах надзвичайно активізувалися спецслужби Російської Федерації.