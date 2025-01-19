Россияне, применяя бронетехнику, пытаются блокировать Великую Новоселку

Поо это сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСГВ "Хортица", Deep State.

"На Новопавловском направлении противник, пользуясь сложными погодными условиями, проводил наступательные действия с целью блокирования населенного пункта Великая Новоселка. Для поддержки наступательных действий враг активно применял бронетехнику", - говорится в сообщении ОСГВ "Хортица".

В результате огневого воздействия, украинские военные уничтожили два танка и пять бронемашин захватчиков.

"Несмотря на многочисленные потери в личном составе, враг продолжает штурмовые действия в окрестностях Великой Новоселки. Воины Сил обороны ведут изнурительные оборонительные бои", - отметили в ВСУ.

Россияне активизировались в районе Великой Новоселки (deepstatemap.live)

Что происходит в районе Великой Новоселки

Об активизации россиян на востоке и севере Великой Новоселки стало известно еще 18 января.

"Противник штурмует район молокозавода, АЗС, общежития и аэродрома. Утром 18 января оккупанты начали активные действия - с фермы две БМП проводили, судя по всему, отвлекающий удар", - рассказывали аналитики Deep State днем ранее.

Кроме того, по их данным, по трассе из Шахтерского через лесополосы зашла колонна из 13 единиц техники, из которых шесть доехали до места назначения.

"Часть техники была уничтожена, но десанту удалось рассредоточиться по зданиям. Также из Нового Комара группы оккупантов по 2-4 военных заходили в район общежития ПТУ", - добавляли аналитики.