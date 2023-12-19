РФ преобладает в вооружении и живой силе. Сырский рассказал о ситуации на фронте

Бахмутское направление остается чрезвычайно важным для российских захватчиков. На нем они сосредотачивают основные усилия и для ведения штурмовых действий применяют наиболее боеспособные подразделения десантных войск, морскую пехоту и сформированные из бывших преступников подразделения "Шторм Z" и "Шторм V", - написал Сырский.

Цель врага на этом направлении - наступление на населенный пункт Часов Яр, затем на Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск с последующим выходом на границы Донецкой области.

На Лиманском направлении, как рассказал командующий, российские оккупационные войска перешли к постоянным атакам позиций наших войск в направлениях Макеевки и Тернов. Ведутся боевые действия на Северском направлении. Оккупанты активно используют технику во время проведения штурмов, которую постоянно уничтожают украинские защитники.

Также не прекращаются ежедневные штурмовые действия российских войск в районе Синьковки с целью захвата и создания плацдарма для дальнейшего наступления на город Купянск.

Ситуация сложная. Нам приходится воевать в условиях преимущества врага как в вооружении, так и в количестве личного состава. Впрочем, командиры и штабы в режиме 24/7 отслеживают изменения в обстановке, анализируют действия противника и своих войск, принимают эффективные управленческие решения для усиления обороны и уничтожение врага", - отметил Сырский.

По словам командующего, во всех трех направлениях украинские войска держат оборону и уничтожают врага. Противник несет большие потери, которые пополняет резервами штурмовых батальонов сформированных из бывших узников.

Однако, несмотря на ежедневные потери в личном составе и технике, российские оккупанты продолжают проведение наступательных действий.

Как сообщил Сырский, на первую половину декабря враг потерял в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" около восьми тысяч военнослужащих.

Кроме того, было уничтожено или повреждено более пятисот единиц вражеской военной техники. Среди них: 67 танков, более ста боевых бронированных машин, 77 орудий и минометов разных калибров.

"В отличие от агрессора, украинские силы обороны пытаются добиваться успеха путем продуманного планирования боевых действий и эффективного использования артиллерии, минометов, ударных дронов и стрелкового вооружения. А наибольшей ценностью для нас является жизнь наших воинов. Минимизация потерь всегда в приоритете при планировании операций", - добавил командующий.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные отразили 21 атаку противника на Бахмутском направлении, удерживают занятые позиции на Херсонском направлении. Ракетные войска поразили два района дистанционного минирования противника.

Согласно отчету Института изучения войны, ВСУ сохраняют позиции на левом берегу Херсонской области и атаковали в западной части Запорожской области.