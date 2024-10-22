РФ будет перегружать СПГ с судна на судно в море, чтобы танкеры обходили санкции, - Reuters

Российская Федерация организует перевалку СПГ с судна на судно в Баренцевом и Беринговом морях. Это позволит обходить санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, РФ планирует организовать перевалку сжиженного природного газа и газового конденсата с судна на судно в Баренцевом и Беринговом морях. Это позволит высвободить большее количество танкеров ледового класса для своего крупнейшего производителя СПГ, компании "Новатек".

По данным Reuters, таким образом Россия хочет решить проблему нехватки судов, способных плавать в арктических водах. В частности, первую площадку для перевалки с судна на судно создадут у бухты Чоша в Баренцевом море для "Обского аммиака", дочерней компании "Новатеку". А позже будет построен второй такой объект с такой же мощностью в бухте Креста в Беринговом море.

Отмечается, что перегрузки будут происходить тогда, когда движению судов не будет препятствовать лед. Это позволит скачивать 4,1 миллиона кубометров СПГ и 1,4 миллиона кубометров газового конденсата в год на каждом объекте.

Ранее мы писали, что несколько месяцев спустя после вторжения в Украину Россия накопила теневой флот для перевозки своей нефти по всему миру. Сейчас появляется все больше свидетельств того, что Москва начала делать то же самое по поводу сжиженного природного газа .

В частности, в Индии заявляли о планах продолжить закупать нефть российские компании, которым разрешено производить такие продажи, поскольку цены на нее низкие.

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