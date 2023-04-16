ua ru
Вс, 16 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В РФ перенесли обучение для офицерского состава из-за больших потерь, - Генштаб

Новина українською →
Воскресенье 16 апреля 2023 07:11
В РФ перенесли обучение для офицерского состава из-за больших потерь, - Генштаб Фото: Россия из-за больших потерь в войне перенесла обучение офицеров (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Из-за больших потерь личного состава в войне в Украине РФ перенесла обучение для офицерского состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

Оккупанты ежедневно несут потери в войне против Украины. В результате этого министр обороны РФ перенес начало учебного процесса для офицерского состава в некоторых высших военных учебных заведениях с 1 сентября на 1 декабря.

Также отмечается уменьшение количества личного состава в подразделениях, прошедших обучение на полигонах. Что, вероятно, связано с постоянной отправкой в районы ведения боевых действий малочисленных групп для восполнения потерь боевых подразделений.

Раньше мы писали, что в армии РФ тотальная коррупция. В России приговорен начальник военного состава Чечни Иван Попов к 1,5 годам лишения свободы за растрату. Он украл и перепродал боеприпасы и специальное обмундирование на сумму 153 тысячи долларов. По мнению экспертов ISW, таких случаев в армии РФ много.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .

Читайте РБК-Украина в Google News
окупанти Генштаб ВСУ Война России против Украины
NEWS
Обстрел Славянска: патрульные показали видео первых минут после атаки
Обстрел Славянска: патрульные показали видео первых минут после атаки
DAILY
Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Конец эпохи? Удержит ли Эрдоган власть после выборов в Турции и чего ждать Украине