РФ перебросила ракеты "Оникс" в Крым: Гуменюк рассказала, ждать ли массированных атак ими

"Главное, что нам известно, где они. А то, что россияне будут их применять - это очевидно. Поскольку это одно из тех средств давления, которому очень сложно противодействовать. Ракеты типа "Оникс" имеют особые характеристики, это противокорабельные ракеты, идущие на очень низкой высоте, сложные для обнаружения и противодействовать им могут только особые комплексы ПВО", - сказала она.

Спикер также добавила, что РФ вряд ли будет массово бить по Украине этими ракетами, потому что после "хлопков" по складам с этими ракетами, россияне их экономят.

"Очевидно, что и ракеты враг к ним экономит, потому что есть информация, что в свое время "хлопки" посетили место хранения подобных ракет. Враг может применять такие ракеты в комбинации с другими средствами поражения. В частности, мы наблюдаем в последнее время, что активизировалось использование баллистических ракет и других ракет, которые очень сложно сбивать", - отметила Гуменюк.

"Ониксы" в Крыму

В конце января 2024 года партизаны зафиксировали переброску носителя сверхзвуковых ракет П-800 "Оникс" во временно оккупированном Севастополе. Речь идет о комплексе "Бастион-П".

Напомним, 24 июля 2023 года в Крыму сообщали о взрывах на военном аэродроме и складе боеприпасов. В Минобороны России заявили, что Крым якобы атаковали 17 дронов. Из-за этого гауляйтеры Крыма объявили эвакуацию населения в радиусе 5 км от места взрывов в Джанкойском районе. При этом местные Telegram-каналы сообщали, что из-за этой атаки по Крыму могла быть уничтожена партия ракет "Оникс", которыми российские военные использовали при обстрелах Одесской и Николаевской областей.