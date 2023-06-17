РФ перебросила на юг Украины вертолеты на фоне наступления ВСУ, - разведка Британии

"С начала украинских контрнаступательных операций на юге Украины Россия усилила свои ударные вертолетные силы в регионе", - говорится в сообщении.

Британская разведка проанализировала изображения, подтверждающие, что РФ перекинула на аэродром в оккупированном Бердянске (примерно в 100 км от линии фронта) более 20 дополнительных вертолетов.

Разведчики предполагают, что авиация, вероятно, помогла России получить частичное преимущество на юге Украины. Особенно благодаря ударным вертолетам, использующим ракеты большей дальности против наземных целей.

Следует отметить, что ВСУ вчера, 16 июня, уничтожили российский вертолет Ка-52 на Донецком направлении.

Успехи ВСУ

Украинские военные в первые дни лета усилили наступательные действия на Запорожском направлении. В частности, за последние недели ВСУ удалось освободить семь населенных пунктов в Запорожской области и на западе Донецкой области.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что защитники наступают на всех направлениях. По ее словам, ВСУ имеют тактический успех на юге и продвигаются вперед.

Детальнее об успехах украинских военных на фронте - читайте в материале РБК-Украина.

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