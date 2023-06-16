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"Горите в аду". ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 на Донецком направлении

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Донецкая область, Пятница 16 июня 2023 22:30
"Горите в аду". ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 на Донецком направлении Фото: Ка-52 "Аллигатор" (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные сегодня, 16 июня, уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Горите в аду!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военным сегодня удалось уничтожить вражеский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Это произошло около 21.00 на Донецком направлении.

Ка-52 - российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие вертолета Ка-50 "Черная акула".

По состоянию на середину ноября 2022 года, подтверждена потеря не менее 25 единиц Ка-52 во время вторжения, что составляет более 25 % всех боеспособных вертолетов этого типа, находящихся на вооружении российской армии.

Потери России

Представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов недавно сообщал, что Россия потеряла в войне против Украины в пять раз больше вертолетов, чем за две захватнические войны в Ичкерии.

В понедельник, 12 июня, ВСУ уже сбивали вражеский вертолет Ка-52.

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