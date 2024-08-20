РФ перебросила из Черного моря в Каспийское два ракетоносителя: есть ли угроза для Украины

Каспийская флотилия РФ

Каспийская флотилия является оперативным объединением Военно-морского флота России, которое дислоцируется на Каспийском море. В частности, флотилия отвечает за охрану морских границ России на Каспии, контролирует судоходство и предотвращает незаконную деятельность. Учитывая большие месторождения нефти и газа в Каспийском море, российская флотилия обеспечивает безопасность этих объектов и инфраструктуры.

Ранее ВМС Украины сообщили, что носители ракет типа "Калибр" в Черном и Азовском морях отсутствуют.

На днях Telegram-канал "Крымский ветер" сообщал, что у берегов Севастополя заметили российский разведывательный корабль "Иван Хурс", ранее подбитый украинскими военными.

Однако Плетенчук опроверг эту информацию, заявив, что вблизи Севастополя был замечен минный тральник, а не разведывательный корабль.

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