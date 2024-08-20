РФ не перебросит солдат из-под Покровска в Курскую область: эксперт назвал причину

Погорелый отметил, что у россиян есть очень много участков, откуда они могут брать свои силы.

По его словам, у россиян много успехов на Покровском направлении, у них "есть перспективы и благоприятная обстановка и они будут ее реализовывывать".

"Покровск и Торецк для них сверхважная цель и они не будут ее разменивать", - рассказал Погорелый.

Он напомнил, что у россиян есть участки в районе Работино, откуда они уже сняли определенные группировки.

Также враг снимает подразделения с юга. В первую очередь, как отметил военный аналитик, речь идет о Крынках.

Погорелый добавил, что большое количество сил у россиян сосредоточено в районе Луганской области. В частности, бойцы в районе села Стельмаховка сообщают, что интенсивность боев спала.

"Если даже они снимут какую-то бригаду с Покровска или Торецка, никто не почувствует этого… Но они не будут этого делать в ближайшее время, поскольку они уже почти подошли к Покровску, они уже заходят в Торецк. Они будут додавливать, это абсолютно логично", - считает он.

Также эксперт добавил, что россияне будут перебрасывать свои подразделения из района Белгорода.