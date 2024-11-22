РФ перебрасывает старую технику и мобилизованных в Херсонскую и Запорожскую области, - "Атеш"
Российские оккупанты перебрасывают старую технику и необученных мобилизованных из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области. Причиной стал дефицит техники и личного состава на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".
Как сообщается, российские оккупанты из-за критичного дефицита техники и личного состава расконсервируют старую военную технику в Крыму для отправки в Херсонскую и Запорожскую области.
"В районе Евпатории наши агенты зафиксировали погрузку на эшелон грузовиков с кунгами. Использование подобного "хлама" на фронте подчеркивает огромные проблемы с заменой уничтоженных машин", - отметили в "АТЕШ".
Как рассказали партизаны, вместе с этой техникой на фронт также отправляют свежемобилизованных, которые не проходят никакой подготовки. Такие подразделения формируются только для увеличения численности, не имея ни навыков, ни ресурсов для выполнения задач.
Напомним, ранее издание BBC News писало, что темпы роста смертей российских военных на войне против Украины бьют рекорды с начала войны.
В то же время, по данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 728 тысяч единиц личного состава. В частности, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1050 российских террористов.
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