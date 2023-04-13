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РФ пересмотрит стратегические цели по захвату Левобережья Украины в 2023 году, - Генштаб

Фото: Алексей Громов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Россия может в очередной раз пересмотреть стратегические цели войны. В частности, по поэтапному захвату всего Левобережья нашей страны в текущем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

"Опыт и мужество наших защитников, умелое применение ими вооружения от стран-партнеров привело к сокращению военного потенциала РФ. А это почти наверняка заставит агрессора в очередной раз пересмотреть стратегические цели войны. В том числе по поэтапному захвату всего Левобережья Украины в текущем году", - заявил Громов.

По его словам, в Генштабе прогнозируют, что в весенне-летний период 2023 года враг будет наращивать количественный и качественный показатели соединений и воинских частей, которые вовлечены в войну против Украины.

Громов добавил, что Россия продолжит формировать стратегические резервы и перебрасывать их в наши границы.

Напомним, как рассказал в интервью РБК-Украина секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, военнослужащий Роман Костенко, у россиян все еще стоит задача захватить Левобережье Украины.

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