РФ перед Новым годом ударила по энергетике Одесской области: возникли перебои со светом

"За несколько минут до Нового года - российские террористы вновь дерзко атаковали беспилотниками крайне важную и необходимую для гражданского населения Одесской области энергетическую инфраструктуру. На одном из объектов возник пожар", - говорится в сообщении.

Кипер добавил, что из-за атаки фиксируются перебои с электроснабжением критических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города Одессы.

"Все соответствующие службы работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий", - резюмировал он.