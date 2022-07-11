РФ перекидає техніку з Білорусі до Луганської області: журналісти розкрили схему

Росія перекидає техніку в Луганську область, використовуючи територію Білорусі як плацдарм. Журналісти показали, як саме це може відбуватися на прикладі одного ТРК "Точка-У".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу " Беларускі Гаюн ".

"Вчора вранці поряд з автостанцією Лутугине (Луганська область, Україна) було помічено пересування військової техніки, вся вона була з характерною відміткою "V" на кузові. У колоні на відео можна побачити 6 одиниць тактичних ракетних комплексів "Точка-У", - йдеться у повідомленні. у повідомленні.

Як зазначають у моніторинговій групі, перша "Точка-У" у кадрі, з бортовим номером 03 та камуфляжним малюнком візуально збігається з однією з трьох аналогічних машин ТРК "Точка-У", які 18 березня були доставлені літаком Ан-124 "Руслан" РФ у Мачулищі.

"Пізніше ми також опублікували відео з перехопленням переговорів. Та колона з Мачулищ перемістилася у бік кордону з Україною і найімовірніше розташувалися в Брагинському районі, де неодноразово помічали) ці ТРК. Очевидно там же на техніку і нанесли знак "V" для ідентифікації", - зазначають у "Беларускі Гаюн".

Де їх та коли могли забрати з Білорусі?

30 березня велику кількість техніки, у тому числі і ТРК "Точки-У", були помічені рухомими у напрямку Гомель. Також відомо, що у червні-липні до Гомеля неодноразово прилітали Ан-124 ВКС РФ (наприклад, 10 червня та 02 липня, - прим.).

"Можна припустити, що в один із таких рейсів частина "Точок" могла бути перекинута на схід України", - кажуть у моніторинговій групі.