В РФ падает набор контрактников: потери превышают пополнение, - ЦПД

Он сообщил, что во втором квартале 2025 года контракт с Минобороны РФ подписали лишь 37,9 тысячи человек. Этот показатель является минимумом за последние два года и он в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года - тогда было 92,8 тысячи человек.

Более того, сейчас в России уже не всегда достаточно контрактников, чтобы покрывать потери.

"Контрактников уже не всегда хватает на покрытие еженедельных безвозвратных потерь армии РФ. Напомню, что в среднем потери россиян в сутки по данным Генштаба составляют более 1000 человек", - сообщил Коваленко.