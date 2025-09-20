RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В РФ падает набор контрактников: потери превышают пополнение, - ЦПД

Фото: за год показатель подписания контракта упал в 2,5 раза (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В России продолжает падать показатель набора контрактников. Сейчас их уже не всегда хватает для покрытия потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

Он сообщил, что во втором квартале 2025 года контракт с Минобороны РФ подписали лишь 37,9 тысячи человек. Этот показатель является минимумом за последние два года и он в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2024 года - тогда было 92,8 тысячи человек.

Более того, сейчас в России уже не всегда достаточно контрактников, чтобы покрывать потери.

"Контрактников уже не всегда хватает на покрытие еженедельных безвозвратных потерь армии РФ. Напомню, что в среднем потери россиян в сутки по данным Генштаба составляют более 1000 человек", - сообщил Коваленко.

Потери армии РФ

Напомним, что по состоянию на 20 сентября 2025 года, потери россиян за время полномасштабной войны против Украины превысили показатель в 1,1 млн человек. Только за последние сутки враг потерял на фронте 1070 солдат.

Кроме того, Силы обороны Украины продолжают наносить и другие потери. Только за минувшие сутки 31 артсистему, 2 БМП, танк, 124 единицы автотехники и три сотни дронов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине