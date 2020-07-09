У РФ відповіли на можливість проведення нормандського саміту в серпні

Заступник голови Адміністрації президента Російської Федерації Дмитро Козак заявив, що жодних підстав для проведення нового нормандського саміту сьогодні немає. У Росії вважають, що причина в поточній позиції України.

Про це розповів в інтерв'ю виданню ТАСС.

За його словами, саміт можна проводити тільки за умови, якщо виконуються рішення попередніх самітів.

"Все більше підозрюю, що це закони українського політичного жанру - демонструвати успіх, видаючи бажане за дійсне", - заявив він.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих території Олексій Рєзніков заявив, що зустріч нормандської четвірки може відбудуться протягом серпня.

Раніше посол Франції Етьєн де Понсен назвав передумову для нормандської зустрічі.

Зазначимо, Володимир Зеленський заявив, що від України ніхто не може нічого вимагати на міжнародній арені, в тому числі, прийняття закону про особливий статус Донбасу.