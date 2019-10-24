У РФ оцінили підсумки попередніх консультацій щодо газу з Україною і ЄС

Російська сторона розраховує, що попередні тристоронні переговори по газу з Україною і Євросоюзом 21 жовтня заклали основу для подальших угод. Про це заявив постійний представник Росії при ЄС Володимир Чижов, передають російські ЗМІ.

За його словами, ефективність консультацій можна буде оцінити вже після переговорів по газу 28 жовтня.

"Можу сказати, що попередня зустріч, яка пройшла в минулий понеділок (21 жовтня, - ред.) в Брюсселі, показала, що можливості для просування вперед є", - додав Чижов.

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" назвав теми тристоронніх технічних консультацій у Брюсселі. Сторони обговорили прогрес України в імплементації норм європейського законодавства та створення незалежного оператора газотранспортної системи. Також йшлося про підписання угоди між операторами ГТС України і Росії на європейських умовах, а також методику тарифоутворення при транспортуванні газу.

Раніше також российский газовий монополіст "Газпром" повідомив НАК "Нафтогаз України" фактично про необхідність відмовитися від рішень Стокгольмського арбітражу для укладення нового контракту про транзит.