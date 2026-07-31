РФ получила новую партию ракет от КНДР и готовится усилить удары по Украине, - Reuters

По информации агентства, Россия, вероятно, уже применила одну из полученных от Северной Кореи баллистических ракет при ударе по селу близ Кривого Рога, в результате которого погибла целая семья.

Два собеседника агентства отметили, что это может быть первый случай использования северокорейской ракеты в войне почти через год.

По их мнению, возобновление применения такого оружия свидетельствует о том, что Москва получила новые поставки ракет из КНДР и может готовиться к более интенсивным ракетным атакам.

Какие ракеты могла использовать Россия

Один из источников Reuters сообщил, что украинские радары во время атаки зафиксировали два характерных ракетных следа, которые соответствуют баллистическим ракетам малой дальности KN-23 или KN-24 северокорейского производства.

В то же время, окончательные выводы следователи смогут сделать только после исследования обломков, обнаруженных на месте удара.

По словам собеседника агентства, эта экспертиза еще продолжается, однако он выразил уверенность, что речь идет именно о ракете производства КНДР.

Reuters отмечает, что Россия уже использовала северокорейские ракеты KN-23 и KN-24 для ударов по Украине в конце 2023 года.

По оценке военного источника агентства, эти ракеты имеют большую дальность полета и более мощную боевую часть, чем российские баллистические ракеты комплекса "Искандер".

В то же время они уступают российским аналогам по точности.

Какие системы могут перехватывать такие ракеты

По данным Reuters, использование Россией большего количества баллистических ракет означает увеличение нагрузки на украинскую систему противовоздушной обороны.

Собеседники агентства отмечают, что перехватывать такие цели способны, прежде всего, американские зенитные ракетные комплексы Patriot.