Може закінчитися плачевно: в РФ відреагували на заяву України про загрозу війни

У Росії вважають, що Україну чекає провал, якщо вона зважиться на військову конфронтацію. Там вважають, що українська армія не готова до реальних бойових дій.

Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Андрій Красов, передає "Інтерфакс".

У той же час, за його словами, РФ не готується до захоплення будь-яких територій, але "нормалізація відносин з Володимиром Зеленським так і не відбувається".

"Якщо вони зважаться на якусь провокацію, для України все може закінчитися дуже плачевно. Нехай згадають сумний досвід Саакашвілі", - сказав Красов, маючи на увазі операцію з "примусу Грузії до миру".

Нагадаємо, командувач ВМС України Олексій Неїжпапа раніше в інтерв'ю виданню "Думская" заявив, що Україна готується до повномасштабної військової конфронтації з Росією.

Український командувач заявив, що країна не виключають наступальних дій російської армії на півдні Херсонської області.

"Ми готуємося. Все розповісти не можу, але ось вам маленький факт. Дальність ракетного комплексу "Нептун" дозволяє застосовувати його з материкової України на підходах до Севастополя. Ось там і подивимося", - сказав він.

Нагадаємо, Росія розмістила поблизу кордону з Україною готові до наступу війська.

Разом з тим, Україна посилила бойову можливість армії на кримському напрямку.