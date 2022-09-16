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У РФ відреагували на ідею Зеленського про транзит аміаку в обмін на українських полонених

Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Кремлі вважають недоречною ідею українського президента Володимира Зеленського щодо відновлення експорту російського аміаку через Україну в обмін на повернення українських військовополонених.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Хіба люди і аміак - це одне й те саме?" - сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков у відповідь на запитання, чи готовий Кремль розглянути такий варіант.

Нагадаємо, ООН намагається домовитися з Україною та Росією про поновлення роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса, що має знизити світові ціни на добрива. У разі успіху такої угоди, щороку з Росії відвантажуватимуть 2 млн тонн аміаку, що складе близько 2,4 млрд доларів.

Зеленський проти постачання аміаку через нашу країну, але готовий підтримати таку ідею у тому випадку, якщо РФ поверне Києву українських військовополонених.

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Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяУкраїнаПєсков